Оскароносного палестинського режисера затримав ЦАХАЛ — він нібито кидав камінням у поселенців

Палестинського кінорежисера Хамдана Баллала, який здобув «Оскар» за короткометражний документальний фільм «Немає іншої землі», затримали на Західному березі річки Йордан. Він нібито кидався камінням в ізраїльтян, колі ті напали на село.

Про це передають AP, The Times of Israel, BBC.

Палестинські медіа та очевидці стверджували, що десятки людей напали на село на Західному березі річки Йордан, кидаючи каміння в жителів, машини та будинки. Палестинці відповідали їм аналогічно.

Натомість Армія оборони Ізраїлю стверджує, що сутички почалися «після того, як кілька терористів кидали каміння в ізраїльських громадян і били їхні автомобілі» біля Сусьї.

Окрім Хамдана Баллала, за підозрою у киданні каменів затримали ще двох палестинців, а також ізраїльтянина, підозрюваного в участі в нападі.

Адвокатка, яка представляє Баллала, каже, що ізраїльська поліція повідомила, що затриманих відправили на військову базу, аби надати медичну допомогу. Однак їй не вдалося з ними звʼязатися.

Інший режисер фільму, Базель Адра, розповів, що приблизно 20 поселенців, деякі з яких були в масках і зі зброєю, напали на село. А військові, що прибули на місце, направили зброю на палестинців, тоді як поселенці кидали в них каміння.

Адра припускає, що напад може бути «помстою» за створення фільму «Немає іншої землі», адже після повернення з «Оскара» атаки на них почастішали.