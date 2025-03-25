Генштаб: Росія втратила ще 1 180 військових за добу, а також 61 артсистему

Упродовж минулої доби, 24 березня, Росія втратила ще 1 180 військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили пʼять російських танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 118 дронів оперативно-тактичного рівня, 98 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 905 940 солдатів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.