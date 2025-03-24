На адміністрацію Трампа подали до суду через ліквідацію Міністерства освіти

Коаліція освітніх організацій США подала до суду на адміністрацію Білого дому через ліквідацію Міністерства освіти.
Про це йдеться у заяві Коаліції освітніх організацій.
Серед позивачів — Національна асоціація сприяння розвитку кольорового населення, батьки учнів державних шкіл, Національна освітня асоціація і AFSCME Maryland Council 3, а також їх підтримує Центр із захисту студентів та освіти.
У Коаліції освітніх організацій наголосили, що з моменту вступу на посаду представники адміністрації Трампа вжили низки заходів для демонтажу міністерства, включаючи серію скорочень персоналу та розірвання поточних контрактів і грантів на суму $1,5 мільярда для програм і заходів, схвалених Конгресом.
А 20 березня Трамп розпорядився почати ліквідацію Міністерства освіти. В організації вважають, що це рішення ставить під загрозу мільйони вразливих студентів, у тому числі з сімей з низьким рівнем доходу, тих, хто вивчає англійську мову, бездомних студентів, сільських студентів та інших, які залежать від підтримки держави.
«Це також ставить під загрозу понад 400 тисяч робочих місць викладачів; унеможливлює для міністерства гарантувати, що федеральне фінансування освіти фактично витрачається відповідно до намірів Конгресу; загрожує підтримці 7,5 мільйона студентів з обмеженими можливостями; і робить мільйони студентів уразливими до дискримінації», — вважають у коаліції.
У позові стверджується, що дії з ліквідації міністерства перевищують конституційні повноваження виконавчої влади та порушують федеральний закон про адміністративну процедуру.
- 20 березня Трамп підписав указ про офіційний початок процесу закриття Міністерства освіти. Рішення він пояснював тим, що на відомство виділяють занадто багато грошей, хоча це не приносить результату.
- Спроби республіканців закрити Міністерство освіти почалися ще 1980-х роках. Але останнім часом, після масового поширення руху за права батьків вони набрали обертів. Цей рух, до якого входять ключові протрампівські активісти, розгорнувся навколо опозиції до прогресивних програм, які сприяли запровадженню певних освітніх стандартів та інклюзивної політики для учнів ЛГБТК+. Активісти стверджували, що ця політика підриває батьківські права та цінності.