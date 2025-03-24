Володимир Зеленський підписав закон про збільшення акцизу на тютюн

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Документ повернули з підписом очільника держави 24 березня.

Закон визначає, що акциз на цигарки тепер привʼязуватимуть до євро, а не до гривні. А від січня 2028 року діятимуть нові ставки акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради ЄС 2011/64/ЄС.

Відбуватиметься еквівалентне підвищення таких ставок на тютюн, його промислові замінники та зменшення ставок для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання. До того часу акциз щороку поступово зростатиме — вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень.

Очікується, що документ узгодить податкове законодавство України у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів з нормами законодавства ЄС. Це потрібно для виконання Угоди про асоціацію.

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк заявив, що підписання законопроєкту затягнули. Через це бюджет України, за його словами, втратив понад 2 мільярди гривень з 1 січня цього року.