Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 1 470 військових і 104 артсистеми

Упродовж минулої доби, 22 березня, Росія втратила ще 1 470 військовослужбовців убитими й пораненими і сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню і пʼять засобів ППО, 157 дронів оперативно-тактичного рівня, 185 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 903 480 солдатів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.