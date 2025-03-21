У Страсбурзі зробили ще один крок до створення Спецтрибуналу з рослідувань злочинів РФ у війні

На засіданні в Страсбурзі коаліція Core Group завершила роботу на рівні експертів над правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Робота над ключовими документами тривала два роки. Тепер буде політичний розгляд створення такого трибуналу.

«Я вдячний усім країнам та експертам, які доклали таких значних зусиль. Відповідальність має бути невідворотною, зокрема за злочин агресії проти України, щоб зміцнити міжнародне кримінальне право», — заявив Сибіга.

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за такими злочинами.

Необхідність створити спецтрибунал для Росії вже підтримала низка європейських і міжнародних інституцій, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентські асамблеї НАТО та ОБСЄ, а також окремі країни (наприклад, Франція, Німеччина і Латвія).

Коли спеціальний трибунал запрацює, українська влада зможе передати поточні внутрішні розслідування та судові переслідування, повʼязані зі злочином агресії, прокурору спеціального трибуналу.

Також Україна матиме можливість надсилати до трибуналу відповідні докази, зокрема інформацію, зібрану Міжнародним центром з переслідування злочинів агресії.