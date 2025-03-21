Втому від війни у Європі замінила втома від Трампа. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 березня

Заяви американського президента про Україну і мирний процес із Росією мало стосуються реальності, й це ставить в особливо складне становище Європу, пише Politico. Росіяни продовжують обстрілювати українську цивільну інфраструктуру, Київ усе ще потребує військової допомоги ― от тільки колись ключовий союзник ніби не бачить цього, вірячи російським казкам про стан справ. Результат ― у Європі втому від війни замінила втома від Трампа.

«Неприємні сюрпризи траплялись ледь не щодня ― від того, що Дональд та його заступник публічно принижували «диктатора» Зеленського в Овальному кабінеті, до критики підходу ЄС щодо ультраправих партій, а тоді анонс нової хвилі мит на алюміній і сталь», ― ідеться в матеріалі. Після цього відбулась «чудова» двогодинна розмова Путіна і Трампа, за результатами якої для подальшого прогресу росіянам треба було зробити лише одне ― припинити обстрілювати Україну дронами й ракетами. Українцям цього вистачило б для набагато серйозніших кроків з їхнього боку, пише видання. Але росіяни вже за годину після розмови з Трампом порушили «перемирʼя» ― не спричинивши цим навіть невдоволеного бурмотіння в Білому домі.

Свідомі нового стану справ, європейці намагаються бути ефективними в умовах «послаблення безпекової участі США на континенті», але виходить хаотично. З одного боку, ЄС готовий збільшити бюджет на посилення оборони на €150 мільярдів. А з іншого ― країни розуміють питання безпекових викликів, на які варто витратити ці гроші, по-різному. Наприклад, Іспанія включає сюди також підняття рівня моря та нерегулярну міграцію ― і вимагає скерувати частину грошей на ці проблеми.

Є питання й до забюрократизованості Євросоюзу. Чимало високопосадовців ЄС визнають, що самими лише силами 27 держав-членів блоку (серед яких є й специфічні Угорщина та Словаччина) зберегти безпеку на континенті та якісну допомогу Україні не вдасться. Але ціль досяжна, якщо залучити країни на континенті з-поза Євросоюзу ― наприклад, Велику Британію чи Норвегію. От тільки в теперішніх документах, які ухвалюють у Брюсселі, Лондон не фігурує. Щоб вирішити цю проблему, країни готують договір про оборонну співпрацю між Британією та ЄС ― але він, найімовірніше, включатиме і дискутивні питання, як-от квоти на вилов риби. Це одне з тих питань, що спровокували Брекзит у 2016 році.

З огляду на реальну ситуацію, пише Politico, європейці вже значно обережніші у формулюваннях щодо близького перемирʼя. Тепер вони намагаються уникати фрази «коли припиниться вогонь» і кажуть натомість «якщо перемирʼя настане».

The New York Times пише про ефект від обстрілів російської та української інфраструктури. Удари нашими далекобійними дронами, хоч нерідко й ефектні, не призвели до критичних проблем у російській енергетиці через розгалуженість мережі її нафтопереробних заводів. Сукупні збитки росіян навряд чи перевищують мільярд доларів ― хоча поступово збитки накопичуються, оскільки українці б’ють і по складних конструкціях, на відновлення яких підуть роки. Також через атаки України росіяни змушені виробляти авіапальне з підвищеним вмістом сірки ― це погано для екології, але досі дозволяє російським винищувачам літати. Збитки української енергомережі від російських атак, на жаль, перевищують $15 мільярдів, пише видання.

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