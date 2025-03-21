Велика Британія має понад $32 млрд заморожених російських активів

Уряд Великої Британії підтвердив, що заморозив російські активи на суму £25 мільярдів (близько $32,47 мільярда).

Про це свідчить доповідь Управління з виконання фінансових санкцій (OFSI).

Упродовж року сума заморожених активів РФ зросла на 10%. Тобто на £2,3 мільярда (майже $3 мільярди).

Тим часом Європейський Союз зберігає значно більшу суму — близько €200 мільярдів ($217 мільярдів), більша частина яких лежить у бельгійському депозитарії Euroclear.

Під час візиту до Києва британський премʼєр Кір Стармер сказав, що обговорював конфіскацію заморожених активів Росії з президентом Володимиром Зеленським, але це «складне питання».

Країни «Великої Сімки», у яку входить Велика Британія, запустили механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. Він передбачає фінансування України коштом прибутків від заморожених активів РФ, які розміщені в Євросоюзі та інших юрисдикціях.

За цим механізмом Україна отримала вже понад €4 мільярди ($4,35 мільярда). Загалом у межах ERA мають надати Києву приблизно $50 мільярдів до кінця 2025 року. Гроші підуть на підтримку стабільності української економіки, фінансування соціальних і військових витрат, а також на відновлення критично важливої інфраструктури.