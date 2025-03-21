Ізраїль погрожує захопити нові території сектору Гази, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників

Ізраїль погрожує захопити нові райони сектору Гази, якщо бойовики ХАМАС негайно не звільнять усіх заручників, яких досі утримують в анклаві.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Кац віддав наказ Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) захопити додаткові райони сектора Гази. Разом із цим видали указ про евакуацію цивільних палестинців з цих регіонів.

«Якщо терористична організація ХАМАС і надалі відмовлятиметься звільнити заручників, я доручив ЦАХАЛу захопити додаткові території, евакуювати населення і розширити зону безпеки навколо сектору Гази, щоб захистити Ізраїль», — заявив Кац.

За його словами, Ізраїль використовуватиме «увесь військовий і цивільний тиск».

«До тих пір, поки ХАМАС продовжуватиме відмовлятися, він буде втрачати все більше і більше земель, які приєднуватимуть до Ізраїлю», — заявив Кац.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями піде нова наземна операція.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови початку нових переговорів.