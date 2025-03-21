У ЄС не погодили €5 мільярдів на боєприпаси для України — проти виступили Італія і Франція

Спробу лідерів Європейського Союзу виділити €5 мільярдів на боєприпаси для України заблокували Італія і Франція.

Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

За їхніми даними, саме ці країни затримують прийняття рішень щодо конкретних фінансових обсягів допомоги. А все тому, що Франція та Італія вважають, що ініціатива ще недостатньо опрацьована, і просять більше технічних і фінансових деталей.

Французькі дипломати зазначили, що хоча вони поділяють цілі цієї ініціативи, пріоритетом є реалізація частки ЄС на €18 мільярдів від кредитного пакета G7 для України.

Джерела Bloomberg зазначають, що Франція та Італія — це дві найбільші економіки в ЄС після Німеччини. Вони не хочуть публічно заявляти про те, скільки грошей готові виділити на допомогу Україні, особливо якщо йдеться про дуже великі суми.

«Якщо ми не можемо прийняти рішення на весь рік, давайте вирішимо хоча б у короткостроковій перспективі», — сказала верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас журналістам, назвавши внесок «реалістичним».

На противагу Італії та Франції прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтримав ініціативу з €5 мільярдами на боєприпаси для України. За його словами, багато країн «не діють належним чином» у контексті зброї українцям.

Водночас інші розкритикували цю ідею за те, що вони рано почали визначати, скільки допомоги мають надати країни, замість того щоб спершу отримати їхню згоду на це. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що таке визначення обсягів допомоги — це «рух у зворотному напрямку».

«Це може створити враження, що хтось робить недостатньо. Але готовність підтримувати Україну є, навіть якщо це зараз важко точно визначити», — сказав Науседа журналістам.