Норвежець Арве Ялмар Холмен подав скаргу на те, що чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT заявив, що він убив своїх синів і був ув’язнений на 21 рік. Це один з останніх прикладів так званих галюцинацій ChatGPT.

Про це пише BBC.

Холмен звернувся до норвезького органу захисту даних і вимагав оштрафувати компанію-виробника чат-бота OpenAI. Каже, що ця «галюцинація» шкодить йому.

«Дехто думає, що диму без вогню не буває. Найбільше мене лякає той факт, що хтось міг прочитати цей висновок і повірити в нього», — наголосив чоловік.

Він запитав у ChatGPT: «Хто такий Арве Ялмар Холмен?», у відповідь він отримав текст, що містив наступне: «Він був батьком двох хлопчиків 7 і 10 років, яких трагічно знайшли мертвими у ставку біля їхнього будинку в Тронхеймі, Норвегія, у грудні 2020 року».

Холмен зазначив, що чат-бот приблизно правильно оцінив різницю у віці його синів, припускаючи, що той мав певну точну інформацію про нього.

Група захисту цифрових прав Noyb стверджує, що відповідь ChatGPT — це наклеп і порушення європейських правил захисту даних стосовно точності персональної інформації. Холмена ніколи не звинувачували і не засуджували за жоден злочин.

Представники Noyb додали, що того дня Холмен робив кілька пошукових запитів, зокрема вказав ім’я свого брата в чат-боті, і той створив «кілька різних історій, які були неправдивими».