Полював на українські технології виробництва дронів: СБУ підозрює жителя Придністров’я у співпраці з РФ

Служба безпеки України затримала поблизу Одеси мешканця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Його підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою (ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

За даними слідства, чоловік на замовлення ворога мав украсти секретні українські розробки у сфері БпЛА. Він прибув на Одещину і мав завербувати військового Сил оборони, який працює з дронами, кажуть в СБУ.

Telegram / СБУ

Встановивши контакт з українським воїном, фігурант хотів отримати через нього технічні документи на новітні ударні й розвідувальні безпілотники України. На всіх етапах спецоперації можливий агент доповідав своєму куратору — так званому заступнику міністра оборони ПМР, який співпрацює з ГРУ.

Правоохоронці кажуть, що викрили агента з моменту його приїзду в Україну під виглядом підприємця, який імпортує українську продовольчу продукцію. Затримали його на гарячому, коли підозрюваний хотів одержати флешносій з таємними даними у галузі БпЛА.

За матеріалами справи, мешканець Придністров’я хотів вивезти його на територію невизнаної республіки, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для Росії. Під час затримання у чоловіка знайшли два пістолети, їх спрямували на експертизу.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у шпигунстві та незаконному поводженні зі зброєю. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.