Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила ще 1 400 військових і три засоби ППО

Упродовж минулої доби, 19 березня, РФ втратила ще 1 400 військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 179 дронів оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки.



За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 899 470 військових.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан