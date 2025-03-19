ООН: Росіяни викрадають українців на окупованих територіях і катують їх — це злочин проти людяності

Міжнародна слідча комісія ООН дійшла висновку, що російська влада повсюдно і систематично викрадає українців на окупованих територіях — це злочин проти людяності.

Про це йдеться у звіті.

Російські військові та спецслужби затримують людей, яких вважають загрозою: місцевих посадовців, журналістів, активістів, звичайних громадян. Багато військовополонених теж стали жертвами насильницьких зникнень.

Після затримання людей вивозили до місць увʼязнення на окупованих територіях України або депортували до Росії, де їх катували та піддавали сексуальному насильству. Частина викрадених померли. Доля і місцеперебування багатьох залишаються невідомими.

У відповідь на запити сімей зниклих безвісти російська влада на різних рівнях надавала стандартні відповіді, в яких не повідомляла про долю чи місцезнаходження зниклих.

У Міжнародній слідчій комісії ООН зазначають, що викрадення цивільних росіянами — це скоординована державна політика РФ.

Раніше Комісія заявляла, що російська влада використовувала тортури як злочини проти людяності. Нещодавні розслідування також підтвердили, що коли співробітники Федеральної служби безпеки РФ були у вʼязниці, то вчиняли або наказували застосовувати тортури, зокрема під час допитів.

Чоловік, який був затриманий окупантами, розповідав, що співробітники ФСБ наказали бити його електрошоком і казали: «Старий, не думай, що тебе пощадять через твій вік. Повертайся в камеру і гарненько обдумай свої відповіді. А якщо твій мозок не працює, ми приведемо сюди твоїх онучок і будемо вибивати правду з тебе перед ними».

Також Комісія описувала систематичне застосування сексуального насильства як форми тортур, здебільшого проти чоловіків. Під час останніх розслідувань ООН задокументувала нові випадки зґвалтування викрадених жінок. Були випадки групового зґвалтування та інших актів насильства.

Комісія зафіксувала і збільшення кількості інцидентів, у яких російські військові вбивали або ранили українських військових, які потрапили в полон або намагалися здатися. Це воєнний злочин.

Слідчим вдалося опитати солдатів, які дезертирували з російської армії. Кілька з них повідомили, що отримали наказ не брати полонених, а вбивати їх, що свідчить про скоординовану політику з боку РФ.

Разом з цим Міжнародна слідча комісія ООН виявила, що обидві сторони конфлікту, використовуючи безпілотники, вбили або поранили вже поранених солдатів, що теж є воєнним злочином.

У звіті ООН описали деякі порушення законів про права людини з боку української влади стосовно підозрюваних у співпраці з окупантами.