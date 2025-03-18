Туреччина зменшила закупівлі російської нафти на тлі санкцій США

Через санкції, які США запровадили проти енергетичних компаній Росії, у січні цього року турецькі нафтопереробні підприємства наразі купують російську нафту щонайменше на 31% менше, як порівняти з минулим роком.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd.

У березні Туреччина імпортувала приблизно 650 тисяч барелів сирої нафти на день, і лише 19% з цього обсягу походить з Росії. Для порівняння, минулого року понад 50% імпорту сирої нафти припадало на Росію.

Зараз Туреччина шукає нових постачальників. Зокрема, нафтопереробник Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tupras) купив партію середньосолодкої нафти з Бразилії, яку зараз перевозить танкер Joao Candido. За даними уряду Туреччини, це перша зафіксована закупівля сирої нафти з Бразилії з 2007 року.

З кінця лютого Tupras планує припинити прийом російської нафти, яка не відповідає ціновому обмеженню, що його встановили країни Великої сімки (G7). Компанія також повідомила, що припинила закупівлі російської нафти марки Urals.

Бразильська державна нафтова компанія Petrobras продала Туреччині 950 000 барелів нафти Itapu з низьким вмістом сірки (0,25%) для доставки на початку квітня.

Інший нафтопереробний завод у Туреччині належить азербайджанській державній енергетичній компанії Socar, яка минулого року забезпечила 29% імпорту нафти в країну. Проте незрозуміло, яка частина цієї нафти була російською. Socar не відповіла на запити про коментарі.