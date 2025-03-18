Google надає українцям безкоштовний доступ до курсу AI Essentials

Google надасть 2 500 українцям безкоштовний доступ до курсу Google AI Essentials на платформі Coursera. Учасники програми здобудуть знання у сфері штучного інтелекту та отримають сертифікат від Coursera.

Навчання реалізують через пʼять організацій: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки (KSE) та ГО «Дівчата».

Курс AI Essentials — це можливість для всіх, хто хоче розібратися у світі штучного інтелекту та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію зі ШІ.

Навчання допоможе зрозуміти основи штучного інтелекту, навчитися створювати ефективні запити та використовувати ШІ для автоматизації завдань. Google Україна реалізує програму за підтримки Міністерства економіки України.

Чому саме зараз?

Штучний інтелект сьогодні — це не просто технологічний тренд. Попит на фахівців зі знаннями ШІ в Україні стрімко зростає. Уже 73% українців змінювали рід діяльності через війну або ринкові зміни. Попри побоювання щодо скорочення робочих місць, ШІ відкриває нові можливості для розвитку економіки та появи нових професій. Google прагне допомогти кожному адаптуватися до нових обставин та використовувати переваги ШІ.

Що отримають учасники?

Безкоштовний доступ до курсу AI Essentials українською мовою на платформі Coursera.

Сертифікат від Coursera після успішного завершення курсу.

Практичні знання та навички — як працювати зі штучним інтелектом, створювати запити, автоматизувати завдання.

Додаткові матеріали — вебінари з експертами про застосування ШІ у роботі та житті та пошук роботи з навичками ШІ.

Тривалість навчання — до 10 годин. Навчальні матеріали доступні для зареєстрованих учасників онлайн, тому проходити курс можна у зручний для кожного час та у власному темпі.

Як взяти участь?

Реєстрація на першу хвилю навчання вже відкрита з 18 березня та триватиме 2 тижні. Пройти навчання у цій хвилі зможуть 2 500 українців. Реєструватись — ось тут.

Для реєстрації треба обрати організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсі AI Essentials — це Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки чи ГО «Дівчата». Потім заповнити реєстраційну форму на сайті організації — на цьому етапі не потрібно реєструватися на курс AI Essentials на платформі Coursera.

Далі користувачу надійде сповіщення від обраної організації або Coursera.

У рамках програми також будуть проведені окремі вебінари на теми використання ШІ в житті, пошуку роботи та професійного розвитку. Уже 25 березня о 18:00 усі зацікавлені мають змогу приєднатися до вступного вебінару про можливості ШІ.

​​Ця ініціатива призначена для українців, які прагнуть опанувати нові навички та адаптуватися до змін на ринку праці. Організації надаватимуть пріоритет при відборі до навчання:

ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам . Курс AI Essentials допоможе опанувати нові навички та інтегруватися у сферу, яка швидко змінюється;

. Курс AI Essentials допоможе опанувати нові навички та інтегруватися у сферу, яка швидко змінюється; жінкам, які хочуть розпочати користуватися штучним інтелектом, аби розвивати свою карʼєру та підвищувати свою продуктивність.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти тут.