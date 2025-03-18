Гарвард безкоштовно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше $200 тисяч на рік

Один з найпрестижніших університетів світу — Гарвардський — оголосив, що з 2025/2026 навчального року навчання буде безкоштовним для студентів із сімей, чий річний дохід не перевищує $200 тисяч на рік.

Про це передає Harvard Gazette.

Гарвард розширює свою фінансову допомогу, щоб більше студентів могли навчатися безкоштовно. Тепер 86% американських сімей зможуть претендувати на фінансову підтримку. Якщо ж річний дохід сім’ї становить $100 тисяч або менше, Гарвард покриє не лише навчання, а й житло, харчування, медичні послуги та інші витрати.

Зазвичай рік навчання у Гарварді коштує $82 866 (включаючи житло, харчування та інші витрати). Але більшість студентів (55%) отримують фінансову допомогу. У 2023—2024 навчальному році родини студентів, які мали таку допомогу, сплачували в середньому $15 700 на витрати за навчання.

За словами представників університету, Гарвард прагне зробити освіту доступною для талановитих студентів із різних соціальних верств. З цією метою з 2004 року університет поступово підвищував поріг доходу, який дає право на безкоштовне навчання, і скасував кредити на оплату навчання.