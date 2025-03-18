Курська операція показала світу, що Росія також вразлива. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 березня

Підсумок операції українських сил оборони на Курщині наводить The Economist. Хоч Україна досі лишається присутньою на російській території, займаючи кілька важливих висот і подекуди вклинюючись на 10 кілометрів на ворожу територію ― Курщина як аргумент на майбутніх переговорах з Росією щодо поступок втратила свою попередню вагу, констатує видання.

Стрімкий відхід ЗСУ з регіону в перші тижні березня збігся в часі з призупиненням військової підтримки США, зокрема надання розвідувальних даних. Українські війська на російській території опинились ніби із завʼязаними очима, пише видання з посиланням на джерела в українській армії. Слова представників США, що Київ мав достатньо для оборони, ― неправда. Разом з тим в українській владі сумніваються і в тому, що Дональд Трамп зробив усе спеціально для того, щоб Україна втратила переговорний козир ― і все якраз сталося під час україно-американських переговорів у Джидді. Хоча визнають: «Трамп не терпить України ― і за сім тижнів із союзників ми перетворились на просто клієнтів».

У тексті є ще один малоприємний коментар про Трампа ― що він сприймає інформацію про ситуацію на Курському фронті «з інстаграм-роликів росіян». Він публічно запевняв, що багато українських військових потрапили в оточення ― і це не відповідає дійсності, пише видання. Так, десятки військових росіяни захопили ― але загалом операція з відходу, хоч і була часом хаотичною, обійшлась без критичних українських втрат, зокрема полонених. Взагалі, якщо оцінювати, що співвідношення сил було 5 росіян і північнокорейців на одного українця, а головна дорога між Курщиною і Сумською областю, якою пересувалися Сили оборони, прострілювалася росіянами,то відхід можна вважати успіхом ― хоч і є питання, чому він відбувся так пізно.

В ці тижні більшість емоцій, повʼязаних з операцією на Курщині, сумні, пише видання ― але на ситуацію варто дивитися ширше. По-перше, торік вторгнення на російську територію стало одним з яскравих і надихальних епізодів загалом не радісного для України року. По-друге, і з цим погоджуються навіть найбільші критики операції з-поміж українських бійців, цей крок дав можливість відтягнути з інших напрямків десятки тисяч найкращих російських військових ― і вбити їх. Хто знає, яких бід вони накоїли б на Донеччині чи Запоріжжі, якби залишались там. І, по-третє, стало очевидним, що Росія також вразлива. Десятиріччями ця країна напускала про себе піарного туману, як про «другу найсильнішу армію світу» чи «могутню ядерну державу». А виявилося, що можна зайняти сотні її квадратних кілометрів ― і ця «надпотуга» місяцями збиратиметься на силі, щоб бодай щось із цим зробити. Та ще й залучивши для цього багато гарматного мʼяса з-за кордону.

Більше про відхід сил оборони з Курщини читайте в окремому матеріалі завтра.