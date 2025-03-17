Французький депутат вимагає від США повернути статую Свободи через політику Трампа. У Білому домі відповіли

Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн закликав США повернути статую Свободи, подаровану його країною. Адміністрація американського президента Дональда Трампа відмовилася задовольнити прохання.

Про це повідомляє Politico.

«Моя порада французькому політику низького рівня — нагадати [мешканцям Франції], що лише завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою», — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

Імовірно, вона мала на увазі американо-французький союз під час Другої світової війни, який боровся проти нацистської Німеччини. «Вони мають бути вдячні», — додала Левітт.

Днем раніше Глюксманн заявив, що США за адміністрації Трампа більше не втілюють духу памʼятки, яку Париж подарував Вашингтону в 1880-х роках. Тоді цей жест знаменував встановлення дипломатичних відносин між державами, а також закріплення концепції американської незалежності від Великої Британії.

«Ми збираємося сказати американцям, які обрали сторону тиранів, американцям, які звільняли дослідників за [їхню] вимогу наукової свободи: «Поверніть нам статую Свободи», — висловився Глюксманн під час партійного зʼїзду.

З моменту інавгурації 47-го президента у США звільнили тисячі вчених і керівників системи охорони здоровʼя. Адміністрація скоротила дослідницькі гранти, що, на думку експертів, може спустошити науково-дослідні інститути й порушити їхню щоденну роботу, пише Politico.

Глюксманн додав, що якщо Вашингтон не має наміру відновлювати ці позиції й фонди, Франція «з радістю поглине американський дослідницький сектор».

Париж не може самостійно забрати статую, оскільки вона є власністю уряду США. Цей крок може зробити відносини між країнами напруженішими в той час, коли президент Емманюель Макрон намагається помʼякшити їх, пише видання.