TikTok реорганізував свої інструменти безпеки. Що нового

Китайська соцмережа TikTok представила новий інструмент «Перевірка безпеки» (Security Checkup), який дозволяє користувачам швидко переглядати й оновлювати налаштування безпеки свого облікового запису.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нова функція подібна до інструментів перевірки безпеки, які пропонують конкурент Instagram і техногігант Google.

Тепер користувачі можуть отримати доступ до нового інструменту зі свого профілю, вибравши «Налаштування та конфіденційність», а потім натиснувши «Безпека та дозволи».

TikTok

Користувачі мають змогу привʼязати свій номер телефону та адресу електронної пошти до застосунку, щоб мати резервний спосіб входу на випадок, якщо вони втратять доступ до свого облікового запису. Також є можливість увімкнути двоетапну перевірку, налаштувати параметри відновлення облікового запису тощо.