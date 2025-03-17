Верховний суд: Мобілізація незворотна, навіть якщо її провели з порушеннями

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав, що процедура призову військовозобов’язаного на службу під час мобілізації незворотна, навіть якщо це відбулося протиправно.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

Касаційний адміністративний суд розглядав справу за позовом військового до районного ТЦК та СП, військової частини, у якому той вимагав визнати його призов протиправним і звільнити його зі служби.

Позивач звернувся до суду, бо вважає, що його призвали на військову службу з порушеннями — без медогляду.

Суд першої інстанції, а потім і апеляційний суд визнали, що військкомат діяв неправомірно. Там постановили звільнити позивача з військової служби, щоб відновити його порушені права.

Однак Верховний суд вирішив інакше. У суді зауважили, що рішення про звільнення з військової служби виходить за межі цієї справи, адже питання стосується саме процедури призову, а не факту служби.

Також суд визнав порушенням недотримання процедури призову, але не сам призов. Попередні суди обрали неправильний спосіб захисту, бо звільнення з армії не виправляє порушення процедури, а втручається в інші правові відносини. Це може призвести до ситуації, коли рішення суду буде неможливо виконати.

Верховний Суд підкреслив, що сам факт того, що позивач не проходив медогляд, не означає, що він непридатний до служби. Тому це не є підставою для його звільнення, як передбачає закон.