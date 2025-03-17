Телескоп «Хаббл» показав сусідню галактику — Малу Магелланову Хмару

Космічний телескоп «Хаббл» поділився зображенням однієї з найближчих до Чумацького Шляху галактик — Малої Магелланової Хмари.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Мала Магеланнова Хмара — карликова галактика, розташована за 200 тисяч світлових років від Землі. Більша частина галактики живе в сузірʼї Тукана, а менша — переходить у сусіднє сузірʼя Гідри.

ESA / Hubble / NASA

На зображенні видно ділянку космосу, заповнену зірками. Більшість із них виглядають як маленькі віддалені точки помаранчевих відтінків. Зірки, що ближче до нас, показуються в синюватих і червонястих кольорах. Ліва частина зображення вкрита хмарами туманності, що надає їй синьо-зеленавого відтінку.

Дослідники використали інструмент Wide Field Camera 3 телескопа «Хаббл», щоб спостерігати цю ділянку галактики крізь чотири різних фільтри. Кожен фільтр пропускає світло певних довжин хвиль, створюючи багатобарвне зображення пилових хмар, що «плавають» серед зірок.