Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОП

Міністерство фінансів України заперечило, що планує незабаром підняти податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Раніше цю інформацію поширили в анонімних телеграм-каналах.

Про це повідомили у Мінфіні України.

«Анонімні телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — зазначили у Мінфіні.

Зміни до законів щодо спрощеної системи оподаткування почнуть розробляти тільки після виконання певних умов. Спочатку потрібно забезпечити безпечне використання даних і контроль за інформацією про рух коштів на рахунках підприємців. Лише після цього, але не раніше ніж через рік, почнеться процес реформування.

Реформа проходитиме відкрито, з обговореннями за участю громадськості, бізнесу, державних органів та міжнародних партнерів. Тільки після цих обговорень Верховна Рада розглядатиме і ухвалюватиме відповідні зміни до законодавства.

Історичне підвищення податків

Наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Цей закон передбачає: