Європарламент вимагає від країн-членів ЄС збільшити витрати на оборону

Європейський парламент вимагає від країн Європейського Союзу великих і термінових інвестицій в оборону. Зараз у середньому країни ЄС витрачають близько 2% ВВП, але показник хочуть збільшити.

Про це в інтервʼю «Бабелю» заявив європейський комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Завдяки плану фінансування оборонної промисловості ReArm Europe, який оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, країни-члени ЄС зможуть збільшити свої витрати на оборону до 3,5%.

Уже в червні 2025 року пройде саміт НАТО, на ньому можуть затвердити схожі цифри — саме НАТО встановлює мінімальні витрати для країн Альянсу. Деякі країни ЄС вже витрачають понад 4%, деякі ставлять за мету 5%. Це добровільне рішення, і це дуже важливо, зазначає Кубілюс.

Єврокомісар зазначає, що важливі й потреби країн-членів ЄС: яка чисельність збройних сил, яку техніку повинні мати національні армії, щоб бути готовими виконати так звані оборонні плани НАТО. Ці показники мають затвердити на саміті НАТО в червні.

«На їхній основі ми сформуємо план: що наші галузі мають виробляти, скільки це буде коштувати. Тоді ми будемо краще знати, скільки потрібно інвестувати [в спільну оборону]», — зазначив Кубілюс.

Одна з головних проблем європейської оборони зараз — це фрагментованість ринку. Різні країни мають свої танки та артилерію, вони не уніфіковані. Щоб прискорити і здешевити виробництво, частину варто привести до єдиного стандарту.