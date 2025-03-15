ABC News: Низку співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку

Вранці 15 березня низка штатних працівників державної телерадіокомпанії «Голос Америки» отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням, що їх відправили в оплачувану адміністративну відпустку.

Про це пише ABC News, журналісти якого отримали копію службової записки.

Це стосується і членів команди «Голосу Америки», які висвітлюють діяльність Білого дому і входять до складу радіопулу. Про яку саме кількість людей йдеться, наразі невідомо.

В електронному листі йдеться про те, що співробітники «Голосу Америки», які перебувають в адміністративній відпустці, не мають права доступу до урядових будівель чи систем.

Цей сталося після того, як Трамп підписав 14 березня указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа (USAGM) та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.

Reuters зазначає, що Трамп, який конфліктував з «Голосом Америки» під час свого першого терміну, хотів, аби під час його другого терміну телерадіомережу очолила Карі Лейк — його соратниця та колишня ведуча новин, яка часто звинувачувала провідні медіа в упередженості до Трампа.

Наприкінці лютого USAGM оголосило, що Лейк доєднається до агентства як спеціальна радниця.

Її призначення на посаду директорки «Голосу Америки» сповільнилося, оскільки кандидат Трампа на посаду голови USAGM — консервативний політичний активіст і письменник Л. Брент Бозелл III — все ще очікує на слухання в Сенаті щодо затвердження його кандидатури.