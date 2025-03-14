У Німеччині судитимуть екскерівників Siemens за експорт турбін до окупованого Криму

Німецький суд міста Гамбург вирішив розпочати справу проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін Siemens до окупованого Росією Криму.

Про це йдеться в заяві суду, наданій журналістам Reuters.

Минулого року прокуратура німецького міста Гамбург висунула звинувачення чотирьом німцям і одному швейцарсько-французькому громадянину в порушенні санкцій.

Регіональний суд Гамбурга вирішив продовжити судовий процес над двома з них, тоді як переслідування решти трьох припинили, оскільки слідство не знайшло достатніх підстав для його продовження.

У заяві суду йдеться, що прокуратура оскаржила рішення про припинення справи проти трьох людей. Німецькі судові органи не назвали імен обвинувачених у цій справі.

Представник Siemens заявив, що компанія не може коментувати активні судові процеси, але зазначив, що справа не спрямована проти Siemens і що обвинувачені більше не працюють в компанії.