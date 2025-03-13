ЄСПЛ визнав Україну винною у трагедії 2 травня в Одесі. Але причиною була російська пропаганда

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Україну винною в бездіяльності під час зіткнення проросійських і проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, коли загинули 48 людей.

Відповідне рішення суду опублікували на його сайті.

Серед позивачів — родичі 25 загиблих того дня, а також троє людей, які вижили після пожежі в Будинку профспілок. До позову долучились родичі двох проукраїнських активістів. Попри розбіжність у поглядах, вони висунули претензії на адресу України, передусім через її бездіяльність, вважаючи, що держава могла запобігти трагічним наслідкам.

У рішенні ЄСПЛ кілька разів підкреслив, що значну роль у цих трагічних подіях відіграла РФ та її пропаганди проти України.

«Різноманітні загальнодоступні відеодокази підтверджують те, що проросійський рух «Куликове поле» в Одесі значною мірою спирався на агресивну та емоційну дезінформацію та пропагандистські повідомлення про новий український уряд і прихильників Майдану, озвучені російською владою та ЗМІ. [...] Суд вважає, що така дезінформація і пропаганда теж могли вплинути на трагічні події в цих справах», — ідеться в документі.

Також суд наголосив, що чимало одеських посадовців, відповідальних за порушення з боку України, невдовзі втекли до Росії, отримали російське громадянство і навіть побудували там карʼєру на тлі російського широкомасштабного військового вторгнення в Україну.

Серед них згадують тодішнього керівника Одеського управління ДСНС Володимира Боделана. У ЄСПЛ наголосили, що єдиною причиною затримки на 40 хвилин пожежних машин для гасіння Будинку профспілок була вказівка Боделана «не робити нічого без його чіткого наказу». За два роки після подій 2 травня він втік до Росії, при цьому під час його перебування в Одесі проти нього навіть не порушували кримінальну справу.

Також суд наголосив на пасивності одеської поліції, яка не відреагувала належним чином на напад антимайданівців на проукраїнських активістів, з якого і почалися основні сутички в місті. У суді наголосили на неспроможності поліції продемонструвати будь-яку серйозну спробу зупинити початкову хвилю насильства проти активістів Майдану, а також на існуванні явних ознак змови між поліцією й активістами «Антимайдану». Заступник керівника регіональної поліції Володимир Фучеджи згодом втік до Росії.

Зрештою суд дійшов висновку, що Україна «не розпочала та не провела ефективного розслідування» трагічних подій в Одесі 2 травня. Як наслідок ЄСПЛ визнав Україну винною в порушенні статті 2 Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Україна має виплатити по €15 тисяч компенсації родичам кожного із загиблих, по €12 тисяч — трьом позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків.

Найвищу компенсацію у €17 тисяч має отримати донька Михайла Вʼячеславова, який згорів у Будинку профспілок. Вона скаржилася також на безпідставну тривалу відмову влади видати їй тіло батька для поховання.