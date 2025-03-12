Домовленість у Джидді додала українцям надії, росіянам ― злості. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 березня

Вчорашня зустріч у Саудівській Аравії української та американської делегацій, на якій Київ задекларував свою згоду припинити вогонь на 30 діб за умови такого ж кроку з боку росіян, стала головною темою сьогоднішніх публікацій про Україну в іноземних медіа. Деякі ― як-от CNN ― зазначають, що такий крок українців змушує росіян показати, блефують вони у своєму нібито прагненні до миру чи ні. Інші медіа ― зокрема Politico ― звернули увагу на те, що росіяни активно атакували Україну ракетами й «шахедами» попри крок Києва до перемирʼя.

Найбільш детальну ж розповідь про події у Джидді й реакції на перемовини опублікувало видання The Washington Post. І українці, й американці оцінюють зустріч у Джидді позитивно. Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що це «іще один крок до миру», а Володимир Зеленський заявив, що «це іще один позитивний крок і ми готові його зробити». Росіяни ж відреагували набагато стриманіше.

Іще в липні минулого року Москва відмовилась від ідеї тимчасового припинення вогню ― оскільки Київ нібито може скористатись паузою для перегрупування та переозброєння. Зараз російські пропагандистські блогери вже закликають Кремль відмовитись від договору ― як і кремлівський «філософ» Олександр Дугін. Речник Путіна запевняє, що спершу треба «ознайомитись із деталями домовленостей».

Якщо росіяни відмовляться від 30-денного перемирʼя, США можуть накласти на Москву додаткові санкції, стверджує видання. Близький до Трампа сенатор Ліндсі Грем прямо погрожує цим у пості в Х: «Ми накладемо на них такі санкції, що вони цього не забудуть», ― запевняє він.

Чимала частка російського суспільства, виснажена воєнними діями, економічними проблемами та санкціями, пристала б на перемирʼя, пише WP. Однак їй опонують, зокрема, провоєнні бізнесмени на кшталт Костянтина Малофеєва. Він вважає, що на тлі повільного наступу росіян на Донеччині та Луганщині ― й досить активного на Курщині ― припинення бойових дій зараз зовсім не в інтересах країни-агресора.

Головний наслідок учорашніх переговорів озвучив український політолог Володимир Фесенко: якщо раніше Росія сподівалась і заприятелювати з Трампом, і спробувати окупувати Україну, то тепер їй, швидше за все, доведеться обирати щось одне. І це свідчення успіху українських переговорників.

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