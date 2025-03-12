NASA запустило новий телескоп Spherex — створюватиме мапу космосу в безпрецедентних деталях

Найновіший космічний телескоп NASA Spherex вилетів на орбіту — він створюватиме мапу космосу з поглядом на мільйони галактик і їхнє спільне космічне світіння з початку часів.

Про це повідомило американське космічне агентство NASA.

Телескоп Spherex запускали на ракеті Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX із космічного стартового комплексу 4 East на базі Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

SpaceX

Разом зі Spherex на борту Falcon 9 перебували чотири невеликі супутники, що складають місію PUNCH, яка вивчатиме, як зовнішня атмосфера Сонця стає сонячним вітром.

Місія Spherex вартістю $488 мільйонів хоче пояснити, як галактики формувалися та еволюціонували протягом мільярдів років і як Всесвіт так швидко розширювався в перші моменти його існування. Спочатку телескоп шукатиме в Чумацькому Шляху воду й інші складові життя в крижаних хмарах між зірками, де виникають нові сонячні системи.

NASA

А щоб досягти своїх широких наукових цілей, Spherex створюватиме 3D-карту всього неба кожні шість місяців, доповнюючи роботу космічних телескопів James Webb і Hubble.

Інфрачервоні детектори телескопа зможуть розрізняти 102 кольори, невидимі для людського ока, створюючи найбарвистішу й найповнішу мапу космосу в історії.