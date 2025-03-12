Spotify виплатив рекордні $10 мільярдів роялті у 2024 році

Сервіс Spotify заявив, що виплатив $10 мільярдів роялті у 2024 році, що є найбільшою виплатою для музичної індустрії за один рік.

Про це йдеться у звіті сервісу.

Загальні виплати Spotify за весь час існування сервісу сягнули $60 мільярдів. Компанія також стверджує, що її щорічні виплати музичній індустрії зросли в 10 разів за останні 10 років.

«У 2014 році музична індустрія досягла найнижчої точки, коли світові доходи від записаної музики становили лише $13 мільярдів. Щорічний внесок Spotify на той час становив близько $1 мільярда з приблизно 15 мільйонами передплатників», — йдеться у звіті.

Якщо у 2014 році найкращий виконавець на Spotify заробив трохи більше $5 мільйонів, то сьогодні понад 200 митців подолали цей поріг.

Крім того, якщо у 2014 році виконавець, який посідав 100 000-не місце в рейтингу за кількістю виплачених роялті, отримував менше $600, то сьогодні артист на цій позиції заробляє $6 тисяч.

За той же період гонорар 10 000-го виконавця на Spotify зріс майже в 4 рази — з $34 тисяч до $131 тисячі.

За даними стримінгового гіганта, минулого року майже 1 500 артистів заробили понад 1 мільйон доларів роялті від Spotify. Крім того, кількість артистів, які отримують щорічні гонорари від $1 000 до $10 мільйонів, зросла втричі з 2017 року.

Водночас Variety зазначає, що Spotify, як і більшість потокових сервісів, платить гроші правовласникам (зазвичай лейблу та музичному видавництву), які потім розподіляють їх між артистами та авторами пісень, забираючи свій відсоток і розподіляючи інші відсотки між продюсерами, музичними дистрибʼюторами тощо. Тож будь-яке уявлення про те, що кожен з цих 1 500 артистів кладе в кишеню $1 мільйон на рік (або більше) від Spotify, є вкрай неточним.

У звіті також йдеться, що за останні два роки Spotify виплатив майже $4,5 мільярда власникам прав на публікацію, які представляють авторів пісень.

Variety підкреслює, що попри такі цифри автори пісень все ще залишаються на дні стримінгової економіки. Згідно зі звітом за 2024 рік лондонської маркетингової аналітичної та консалтингової компанії MIDIA Research, кошти, отримані за кожне прослуховування, розподіляються таким чином:

сторона, що займається записом (включаючи лейбл, дистрибʼютора та виконавця), отримує 56%;

потоковий сервіс — 30%;

сторона, що займається випуском (включаючи організації, які ліцензують права на виконання треків на стримінгових сервісах, і автора пісні), отримує лише 14%.

З цих 14% автор пісні отримує 68%, видавець — 17%, а організації з прав виконавців — 15%. Але ці цифри не враховують той факт, що більшість хітових пісень сьогодні мають від 3 до 12 авторів, які ділять між собою прибуток. Крім того, автори мають своїх менеджерів і, можливо, інших зацікавлених людей, які отримують певний відсоток.