У Бразилії вирубують амазонські ліси — будують дорогу до кліматичного саміту

У бразильському місті Белен будують нову чотирисмугову автомагістраль для шляху на кліматичний саміт COP30. Вона проходить крізь десятки тисяч гектарів охоронюваних тропічних лісів Амазонії. Захисники природи й місцеві мешканці обурені впливом будівництва дороги на довкілля.

Про це пише BBC.

Автомагістраль зводять, щоб полегшити трафік до міста, яке прийме понад 50 тисяч людей на кліматичній конференції в листопаді 2025 року. Уряд штату рекламує її «стійкий» потенціал.

Амазонія відіграє життєво важливу роль для світу: поглинає вуглець і забезпечує біорізноманіття. Біозахисники кажуть, що вирубка лісів суперечить самій меті кліматичного саміту.

Клаудіо Верекете живе приблизно за 200 метрів від нової дороги. Раніше він заробляв збором ягід асаї з дерев, які колись були на місці будівництва.

«Усе знищено. Наш урожай уже скоротився. Ми більше не маємо такого доходу, щоб прогодувати сім’ю», — розповів він.

І додав, що не отримав компенсації від уряду штату. Його турбує те, що будівництво цієї дороги призведе до більшої вирубки лісів у майбутньому, бо ця територія відкриється для бізнесу. Громаду Клаудіо Верекете не збираються зʼєднувати з дорогою.

Тим часом учені стурбовані, що це призведе до фрагментації екосистеми та порушить рух дикої природи.

Натомість президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва каже, що кліматичний саміт COP30 дасть можливість зосередитися на потребах Амазонки, показати ліс світові та продемонструвати, що федеральний уряд зробив для його захисту.

Секретар інфраструктури уряду штату Пара Адлер Сілвейра заявив, що це «стійка магістраль» і «важливе втручання в мобільність». За його словами, на ній будуть переходи для диких тварин, велосипедні доріжки та освітлення, яке живитиметься від Сонця.