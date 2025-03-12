Навколо Сатурну відкрили ще 128 нових супутників — тепер їх 274

Астрономи виявили 128 нових супутників газового гіганта Сатурну, які сформували на орбіті планети ще 100 мільйонів років тому. Тепер їх усього 274.

Про це повідомив Міжнародний астрономічний союз.

Багато з нововиявлених супутників є каменями всього кілька кілометрів у поперечнику. Це дрібний розмір у порівнянні із Місяцем, який має близько 3 474 кілометри в поперечнику. Однак поки такі космічні тіла обертаються навколо орбіти Сатурну, їх вважатимуть супутниками.

Провідний автор майбутньої статті, у якій опишуть відкриття, Едвард Ештон з Інституту астрономії та астрофізики Academia Sinica на Тайвані отримає право присвоїти імена об’єктам. Сучасна схема найменування супутників Сатурну заснована на персонажах скандинавської та інших міфологій.

Супутники відкрили ще в 2023 році за допомогою телескопа Canada France Hawaii Telescope в Мауна-Кеа на Гаваях. Дослідник Ештон і його колеги спостерігали ділянки космосу поблизу Сатурну, і з часом це дозволило їм відстежувати рух раніше невідомих супутників. Науковцям довелося доводити, що обʼєкт перебуває на орбіті навколо газового гіганта.

Усі виявлені супутники — неправильні, тобто малі, обертаються під сильним кутом відносно екватора Сатурну і часто обертаються навколо планети в іншу сторону відносно її великих супутників. Вони розташовані від 10,5 мільйона кілометрів до 29 мільйонів кілометрів від планети. Для порівняння кільця Сатурну простягаються приблизно на 442 570 кілометрів, а головні супутники (Титан, Енцелад та інші) перебувають на відстані до 3,2 мільйона кілометрів.

Існування такої кількості супутників навколо Сатурну (274) вказує на численні масштабні зіткнення в космосі. Планета захопила в орбіту ці неправильні супутники в якийсь момент її історії — деякі з них можуть бути фрагментами великих об’єктів, які зіткнулися в інших місцях Сонячної системи.