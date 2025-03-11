У Пакистані сепаратисти взяли в заручники майже 200 пасажирів потяга. Серед них військові

Бойовики «Визвольної армії Белуджистану» напали на потяг, що рухався пакистанською провінцією, і погрожували убити пасажирів.

Про це повідомляє Reuters.

Пасажирський потяг Jaffar Express прямував з міста Кветта до Пешавару, коли його захопили бойовики. Поїзд опинився в пастці в тунелі — його обстріляли, поранивши машиніста, кажуть правоохоронці й представники залізниці. Була перестрілка силовиків із сепаратистами в гірській місцевості.

Озброєні члени угруповання «Визвольна армія Белуджистану» погрожували стратити заручників, якщо сили безпеки не відступлять. Вони заявили про 182 бранців, зокрема військових і співробітників служби безпеки, які їхали у відпустку. Бойовики стверджують, що вбили 20 солдатів і збили дрон.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві заявив, що уряд не піде на поступки «звірам, які стріляють у невинних пасажирів». Влада Белуджистану запровадила надзвичайні заходи для врегулювання ситуації. Згодом цивільних пасажирів, серед яких були літні люди, жінки й діти, звільнили.