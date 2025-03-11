Дослідження: Синьосмугасті восьминоги впорскують самкам отруту, щоб ті їх не зʼїли після спарювання

Нові дослідження зʼясували, що самці синьосмугастих восьминогів впорскують самкам отруту під час спарювання, щоб ті їх не зʼїли.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Current Biology.

Синьосмугасті восьминоги — крихітні й небезпечні молюски, які трапляються на мілких рифах. Вони використовують потужний нейротоксин — тетродотоксин, який також міститься в рибі фугу, щоб знерухомити свою жертву.

На початку спарювання самці вводять отруту в аорту самки і тим рятують собі життя, адже самки восьминогів схильні поїдати своїх партнерів. Зазвичай самки приблизно у два-п’ять разів більші за самців.

Університет Квінсленда

Дослідники спостерігали, як самці восьминогів паралізували самок під час спарювання, яке тривало від 40 до 75 хвилин. Тетродотоксин починав діяти приблизно через вісім хвилин, самки переставали дихати, блідли, а їхні зіниці не реагували на світло.

«Спарювання закінчувалося, коли самки відновлювали контроль над своїми кінцівками і відштохували самців», — зазначили вчені.

Зазвичай наступного дня самки відновлювалися після отруєння і нормально функціонували.

Синьосмугасті восьминоги, як і більшість видів восьминогів, демонструють семелпарність. Це така стратегія розмноження, за якої організм гине після одного розмноження. Самці помирають незабаром після копуляції, а самки гинуть після вилуплення нащадків.