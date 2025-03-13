ПриватБанк дарує усім клієнтам подарунки до 33-ї річниці — кешбеки та пільги для бізнесу

ПриватБанк дякує і дарує усім своїм клієнтам подарунки до 33-го дня народження — кешбеки та пільгові пропозиції для бізнесу.

Уже 19 березня ПриватБанк відзначатиме 33-тю річницю з дня створення. На честь цього банк пропонує особливі акції та пропозиції для всіх своїх 18,5 мільйона клієнтів, дякуючи їм за партнерство.

Насамперед, 11—25 березня всі клієнти банку — фізичні особи зможуть скористатися персональними подарунками, які можна власноруч активувати в програмі лояльності «Привіт» у застосунку «Приват24».

ПриватБанк

Подарунки банк підготував разом із Visa – 7% кешбеку в кафе і ресторанах, а посмакувати в популярних фастфудах можна з кешбеком до 15%. Також українці зможуть заправити автівку чи активно користуватися послугами таксі з вигодою до 10%, купити обновки дітям із кешбеком 10% чи товари для краси і здоров’я зі 10%-ю вигодою. Для цього треба розраховуватись карткою Visa від ПриватБанку.

А ті, кому в березні виповниться 33 роки, отримають «Золоту картку» у «Приват» — тобто 33% кешбек на всі покупки.

Уперше разом з банком святкуватимуть і завзяті геймери. Тепер діє 10% знижка та кешбеки за купівлі ігор та ігрових додатків та оформлення підписок. Також кешбек нараховуватимуть за оплату комунальних послуг, поповнення мобільних і перекази за кордон.

Не залишаться без подяки від банку і його бізнес-клієнти. Протягом тижня з 11 березня діятимуть особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб, а знижка у 10% на пальне з карткою Visa Business Go на WOG діє до 31 березня.

А серед усіх нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (це POS-термінал, застосунок «Термінал», інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс «Оплата частинами»), Visa і ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall по 10 000 гривень кожен.

Також діятимуть додаткові гарячі пропозиції за оплати картками Visa від ПриватБанку у партнерів: