У 2024 році лише в сімох країнах якість повітря відповідала стандартам ВООЗ

Протягом 2024 року тільки в сімох країнах якість повітря відповідала стандартам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це свідчать дані, зібрані швейцарською компанією з моніторингу якості повітря IQAir.

Австралія, Нова Зеландія, Багамські острови, Барбадос, Гренада, Естонія та Ісландія потрапили в перелік країн з безпечним повітрям.

Натомість Чад і Бангладеш стали найбільш забрудненими країнами світу, де середній рівень смогу в понад 15 разів перевищував рекомендації ВООЗ.

У Чаді середня концентрація дрібних небезпечних частинок у повітрі, відомих як PM2,5, минулого року досягла 91,8 мікрограма на кубічний метр. ВООЗ рекомендує не перевищувати рівень 5 мг/куб.м.

У світі є суттєві прогалини в даних, особливо в Азії та Африці, що не дає скласти повну картину про якість повітря у світі. Багато країн, що розвиваються, покладалися на датчики якості повітря, встановлені на будівлях посольств і консульств США.

Однак нещодавно Державний департамент США припинив моніторити якість повітря біля дипломатичних установ по світу, посилаючись на бюджетні обмеження, і видалив дані за понад 17 років з офіційного сайту уряду США з моніторингу якості повітря.

Для цьогорічного звіту дослідники IQAir проаналізували дані з понад 40 тисяч станцій моніторингу якості повітря у 8 954 місцях у 138 країнах, територіях і регіонах.

За даними ВООЗ, забруднення повітря є причиною передчасної смерті понад 4 мільйонів людей у всьому світі щороку.