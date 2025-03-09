Генштаб: Росія на фронті втратила ще понад тисячу військових і 58 артсистем

Протягом минулої доби, 8 березня, Росія втратила 1 180 військовослужбовців убитими й пораненими та сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили шість ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 190 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 142 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 885 130 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.