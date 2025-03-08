Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 1 000 росіян на фронті

Протягом минулої доби, 7 березня, РФ втратила 1 000 військовослужбовців убитими й пораненими, реактивну систему залпового вогню і три системи ППО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили чотири ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну РСЗВ, три засоби протиповітряної оборони, 148 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 крилатих ракет, 113 одиниць автомобільної техніки й три одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 883 950 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.