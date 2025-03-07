Лайливі слова допомагають легше переносити біль і посилюють фізичну силу

Науковці виявили, що використання лайливих слів допомагає не лише краще переносити біль, але й посилює фізичну силу. Дослідники намагаються зрозуміти, як саме це працює і чи можна використовувати лайку в медичних цілях.



Про це пише The Washington Post.

У 2009 році психолог Річард Стівенс з Університету Кіла (Велика Британія) провів експеримент: учасникам запропонували тримати руку в крижаній воді, повторюючи або лайливе слово, або нейтральне. Виявилося, що ті, хто лаявся, змогли витримати холод значно довше і відчували менше болю.

Ще один експеримент провели у 2017 році. Дослідники перевірили, чи працює цей ефект у різних мовах. Вони провели тест серед носіїв англійської та японської мов. Оскільки в Японії лайка менш поширена, очікувалося, що її використання не матиме такого ж ефекту. Проте результати показали, що японці, які використовували лайливі слова, так само краще переносили біль.

Подібний ефект підтвердили й інші дослідження. Наприклад, у 2020 році Стівенс разом із психологинею Оллі Робертсон вивчав, чи важливо, яке саме слово використовує людина. Вони порівняли вплив справжньої лайки з вигаданими словами. Виявилося, що лайливі слова справді допомагають переносити біль, тоді як вигадані — ні.

Дослідники виявили, що лайка може допомагати не лише під час фізичних травм, але й у ситуаціях емоційного стресу.

«Коли людину щось засмучує, у мозку активуються ті самі області, що й під час фізичного болю. Тому лайка може полегшувати не тільки фізичний біль, але й емоційні переживання — наприклад, почуття відторгнення чи соціальної ізоляції», — пояснює Оллі Робертсон, дослідниця у сфері психології, яка працює в Оксфордському університеті.

Також лайка зміцнює соціальні звʼязки. Вона допомагає людям виражати емоції, знімати напругу і навіть формувати довірливі стосунки у групі.

Останні дослідження показали, що використання лайливих слів може допомогти не тільки при болю, а й при фізичних навантаженнях.

В одному з експериментів 2018 року учасникам запропонували виконати тест на силову витривалість на велосипеді. Ті, хто використовував лайливі слова, змогли показати кращі результати.

Спочатку вчені припускали, що лайка збільшує частоту серцевих скорочень і викид адреналіну, що допомагає мʼязам працювати ефективніше. Але дослідження не підтвердили цього — зміни пульсу та інших фізіологічних показників були мінімальними.

Тому тепер дослідники розглядають інше пояснення. Є теорія, що лайка допомагає нам розслабитися психологічно та зняти обмеження, які ми самі собі накладаємо. Це так званий ефект розгальмування — коли людина перестає стримувати себе, вона стає більш витривалою і сильною.

Оскільки експерименти підтвердили, що лайка справді допомагає переносити біль, вчені почали замислюватися, чи можна застосовувати цей ефект у медицині.

Професор фізіотерапії Нік Вашмут зараз досліджує, як лайку можна використовувати в клінічних умовах. Він намагається зʼясувати, які фактори впливають на ефективність лайки: вік людини, її звички, культура, інтенсивність використання слів тощо.

«Нам потрібно краще зрозуміти всі ці фактори, щоб визначити, чи можна «призначати» лайку як метод знеболювання», — зазначає Вашмут.

Якщо ви хочете спробувати цей метод на собі, Вашмут радить обрати слово, яке здається вам найсильнішим, і повторювати його спокійним голосом приблизно раз на секунду або раз на три секунди.