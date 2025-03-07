У Данії поштова служба припинить доставляти листи — вони зовсім не популярні

Данська поштова служба PostNord Denmark 30 грудня 2025 року доставить останній паперовий лист. Вони зовсім не популярні через цифровізацію суспільства.

Про це пише The Guardian.

Компанія скоротить 1 500 працівників і прибере 1 500 поштових скриньок. Натомість зосередиться на доставці посилок.

PostNord Denmark утворили ще у 2009 році після обʼєднання шведської та данської поштових служб. Причому у Швеції листи доставлятимуть, як раніше.

Данська поштова служба займалася доставкою листів у країні з 1624 року. За останні 25 років їх стало менше на понад 90%.

«Ми поштова служба Данії вже 400 років, і тому нам було важко зважитися поставити крапку на цій частині нашої історії», — сказав гендиректор PostNord Denmark Кім Педерсен.

Незважаючи на зміни, відправити й отримати лист у Данії, як і раніше, буде можливо. Компанія DAO, що займається доставкою ділових листів, готова посилити роботу.

Багато європейських поштових служб стикаються з труднощами через цифровізацію. Напередодні німецька компанія Deutsche Post оголосила, що скорочує 8 тисяч робочих місць, щоб зменшити свої витрати.