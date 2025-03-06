У Південній Кореї винищувач випадково скинув бомби на цивільних. Є поранені

У Південній Кореї винищувач Військово-повітряних сил KF-16 випадково скинув вісім бомб на село. Через це кілька цивільних дістали поранення.

Про це передає The Guardian.

Рятувальники повідомили, що четверо людей отримали серйозні поранення, а троє — легкі травми. Інцидент стався у Почхоні, приблизно за 25 км від кордону з Північною Кореєю.

«Я раптом почув сильний вибух, схожий на удар грому, і весь будинок здригнувся. Коли я вийшов на вулицю, все було в хаосі», — розповів один з місцевих мешканців.

Південна Корея проводила спільні бойові навчання з США у Почхоні. Військово-повітряні сили вже попросили вибачення за те, що трапилося.

«Вісім бомб загального призначення MK-82 були аномально випущені з літака ВПС KF-16... Ми глибоко шкодуємо про випадковий скид бомб, що призвело до жертв серед цивільного населення, і бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання», — заявили у ВПС.

Одні з найбільших щорічних спільних навчань США і Південної Кореї «Щит свободи» мають розпочатися пізніше в березні 2025 року.