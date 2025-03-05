На аукціоні картину Бенксі «Сира нафта» продали за £4,3 мільйона — вона була в колекції Марка Хоппуса з Blink-182

Картину анонімного британського художника Бенксі Crude Oil (Vettriano) продали на аукціоні Sothebyʼs за £4,3 мільйона ($5,5 мільйона). Її виставив на продаж басист Blink-182 Марк Хоппус.

Про це написала пресслужба аукціону.

Ця картина — переосмислення твору шотландського художника Джека Веттріано, на якому пара танцює на охопленому штормом пляжі в супроводі свого дворецького і покоївки. Бенксі додав до картини двох людей, що котять бочку з нафтою, а також розламане навпіл судно, що тоне у воді.

Полотно продали приватному колекціонеру на лондонському аукціоні за кілька днів після того, як Веттріано знайшли мертвим у його квартирі у Франції. Художнику було 73 роки.

Оригінальну версію Веттріано продали на Sothebyʼs у 2004 році за £744 800 ($953 тисячі) — це найбільша ціна за будь-який шотландський твір мистецтва, проданий на аукціоні того часу.

Оригінальна картина Веттріано під назвою «Співаючий дворецький». PA Media

Марк Хоппус пожертвує частину грошей, які він отримав за продаж Crude Oil (Vettriano), на підтримку благодійних організацій і Каліфорнійському пожежному фонду.