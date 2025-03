Яке б рішення зараз не прийняв Зеленський щодо США, воно буде складним. Огляд матеріалів іноземних медіа 4 березня

Іноземні медіа опублікували одразу кілька матеріалів про те, наскільки непереливки зараз Володимиру Зеленському. Наприклад, матеріал СNN так і називається: «Із тим, як Україна оговтується від призупинення допомоги, Зеленський постав перед складним вибором». Ідеться про те, що, з одного боку, очевидно, що теперішнє керівництво Сполучених Штатів налаштовано до України не приязно. Що адекватних гарантій безпеки з боку США зараз немає, що Дональд Трамп налаштований більше на швидкість, а не на якість, і не вважає важливими чимало демократичних цінностей. З іншого боку, зупинка військової допомоги від Вашингтону зараз була б для України занадто болючим ударом, особливо в питанні захисту тилу. «Наша слабкість ― брак ракет для комплексів ППО, ― каже виданню народний депутат і командир підрозділу ударних безпілотників Єгор Фірсов. ― 80% усіх знищень наразі припадають на дрони, тож ми маємо шанс вистояти в цьому плані. А от захистити тил без укомплектованої ППО неможливо».

Відтак більшає причин для Зеленського і вибачитись перед Трампом за пʼятничний скандал, який переважна більшість українців сприймають як провокацію американської сторони. Також резоннішим стає укладання угоди зі США про доступ до українських корисних копалин. Видання вже цитує свіжий пост українського президента про те, що він «шкодує, що розмова в Овальному кабінеті пішла не так, як планувалось», однак невідомо, чи задовольниться цим Трамп. Та навіть якщо співпраця України й США цього разу збережеться і потік військової допомоги відновиться, складно буде назвати її надійною в перспективі, пише видання.

Маючи досвід Будапештського меморандуму, який мав стати для Україною гарантією безпеки, але не став, складно покладатись на поточні аморфні гарантії Вашингтону ― і Зеленський це розуміє. Також він усвідомлює, що те, як Трамп бачить мир в Україні, сильно відрізняється від того, чого бажають більшість українців. Україна працює над тим, щоб менше залежати від Сполучених Штатів, і цьогоріч планує виробити вже половину необхідної для фронту зброї. Європа теж дедалі активніше включається в підвищення власної обороноздатності та підтримку України. Однак відмовитись від підтримки Вашингтону просто зараз Київ не може, а за нинішньої адміністрації в Білому домі інших варіантів, окрім дискомфортних компромісів, для України, схоже, немає, пише медіа. Матеріал із таким самим посилом опублікував британський мовник BBC.

Також десятки медіа пишуть про те, наскільки Європа готова захищати себе та Україну і що демократичні країни континенту мають зробити для розвʼязання кризи. The Economist запевняє, що зараз мʼяч на полі європейських лідерів, які повинні вдатись до рішучих заходів, схожий матеріал опублікувала Al Jazeera. War on the rocks пише, що найбільшою перепоною європейському контингенту на українській території є не брак людей, а брак волі в європейських лідерів. А Foreign Affairs стверджують, що НАТО ще можна врятувати ― якщо європейські країни активніше вкладатимуться у власну і колективну оборону.