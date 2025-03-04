Учені модифікували гени миші — тепер у неї шерсть, як у мамонта

Учені біотехнологічної компанії Colossal Biosciences модифікували гени в ембріонах миші. Тепер шерсть дорослої особини схожа на шерсть вимерлого шерстистого мамонта.

Про це пише Associated Press.

Шерстисті мамонти бродили крижаними тундрами Європи, Азії та Північної Америки, поки не вимерли близько 4 000 років тому. У 2021-му Colossal Biosciences поставила за мету відродити мамонта за допомогою генної інженерії, а згодом — птаха додо. Компанія вивчає ключові ознаки вимерлих тварин на основі їхньої ДНК, щоби потім додати їх у гени сучачних тварин.

Учені вже відредагували сім генів в ембріонах мишей, щоб створити мишей з довгою, густою і пухнастою шерстю. Вони прозвали надпухнастих гризунів «колосальною шерстистою мишею». Шерсть у цих мишей довга, кучерява і білява — вона справді нагадує шерсть мамонтів, останки яких збереглися до наших днів.

Colossal Biosciences

Науковці генетично модифікують мишей ще з 1970-х років, але нові технології, такі як CRISPR, роблять цей процес значно ефективнішим.

Учені Colossal Biosciences переглянули ДНК-бази даних мишей, щоб виявити гени, повʼязані зі структурою їхньої шерсті та обміном жирів. Кожна з цих генетичних варіацій присутня у деяких сучасних мишей, але дослідники зібрали ці ознаки в одній миші. Дослідники обрали ці дві риси, бо вони, імовірно, повʼязані зі стійкістю до холоду — якістю, яка була необхідна шерстистим мамонтам для виживання.

Colossal Biosciences Colossal Biosciences Colossal Biosciences

Перш ніж перейти до редагування ембріонів азійських слонів — найближчих сучасних родичів шерстистих мамонтів, компанія зосередилася на дослідженні мишей, щоб перевірити, чи працює цей процес. Однак модифікувати гени азійських слонів буде набагато важче, ніж гени мишей.

Азійські слони є зникаючим видом, тому учених очікує багато процедур і бюрократії. Незалежні вчені ставляться до цієї ідеї по-різному: деякі підтримують компанію, а інші сумніваються, чи корисно це для природи.