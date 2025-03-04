Дослідження: До 2050 року понад 50% усього дорослого населення матиме надмірну вагу або ожиріння

За прогнозами, до 2050 року понад 50% усього дорослого населення матиме надмірну вагу або ожиріння. Така ж проблема буде у третини всіх дітей, підлітків і молоді. Лідерами стануть Китай, США та Індія.

Про це йдеться у науковому дослідженні, яке охопило понад 200 країн. Його опублікували в журналі The Lancet.

З 1990 по 2021 рік показники ожиріння серед дітей і молодших підлітків зросли з 8,8% до 18,1%, а серед молодих дорослих (віком до 25 років) — з 9,9% до 20,3%, тобто більш ніж удвічі.

До 2021 року майже половина дорослого населення світу — мільярд чоловіків і 1,11 мільярда жінок у віці 25 років і старше — мали надмірну вагу або ожиріння.

Якщо така тенденція збережеться і кількість людей з надмірною вагою або ожирінням збільшуватиметься такими ж темпами, то до 2050 року глобальні показники дорослих із надмірною вагою та ожирінням зростуть орієнтовно до 57,4% для чоловіків і до 60,3% для жінок. У 2050 році Китай (627 мільйонів), Індія (450 мільйонів) і США (214 мільйонів) будуть країнами з найбільшою кількістю людей із надмірною вагою або ожирінням.

Особливо актуальною ця проблема також буде в країнах з низьким рівнем доходу. До того часу населення Африки на південь від Сахари значно зросте (більш ніж на 250%) і досягне 522 млн людей, це відображатиметься на статистиці ожиріння. Особливо це стосується Нігерії: там кількість людей із зайвою вагою збільшиться з 36,6 млн у 2021 році до 141 млн у 2050 році. Це зробить країну четвертою у світі за цим показником.

Дослідники також виявили, що проблема ожиріння буде також особливо поширеною серед підлітків-дівчат у таких регіонах, як Північна Америка, Австралія, Океанія, Північна Африка, Близький Схід і Латинська Америка.

Експерти кажуть, що якщо уряди вживуть термінових заходів зараз, то ще встигнуть запобігти таким проблемам.

Дослідження проводила професор Еммануела Гакіду з Інституту показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету в США. Вона каже, що уряди можуть використовувати ці дані, щоб визначити пріоритетні групи населення, для яких у першу чергу варто застосувати профілактику.

Інша авторка дослідження каже, що якщо почати діяти вже зараз, то є можливість уникнути глобального ожиріння серед дітей і підлітків. Науковиця зазначає, ще це важливо, щоб уникнути передачі ожиріння з покоління в покоління та запобігти хвилі серйозних захворювань і жахливих фінансових і суспільних витрат для майбутніх поколінь.

Автори визнали, що дослідження не враховує вплив, який можуть мати нові ліки для схуднення. На їхню думку, вони можуть зіграти значну роль у майбутньому.