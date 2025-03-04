Найбільший у світі айсберг сів на мілину біля острова в Атлантиці. Його шлях тривав майже 40 років

Айсберг A23a, вдвічі більший за англійське графство Великий Лондон, сів на мілководді біля острова Південна Джорджія в Атлантичному океані.

Про це повідомляє BBC.

Брила застрягла біля південно-західних берегів острова і незабаром почне танути. Рибалки побоюються, що їм доведеться боротися зі шматками льоду, також це може вплинути на пінгвінів, які мешкають у регіоні.

«Якщо він [A23a] розпадеться, [менші] айсберги, які утворяться, можуть становити небезпеку для суден. Вони рухаються в місцевих течіях, тому можуть обмежити доступ до місцевих рибальських угідь», — каже еколог Марк Белчер.

Історія A23a триває вже майже 40 років, відтоді як у 1986 році він відколовся від шельфового льодовика Фільхнера — Ронне. Він продовжував рух водами, допоки не опинився біля Південної Джорджії.

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Колись маючи розмір 3 900 км², айсберг постійно зменшується, адже втрачає воду, рухаючись у тепліші моря. Зараз його площа становить приблизно 3 234 км².

Тепер припливи біля острова підійматимуть брилу вгору і вниз. Вона дряпатиме поверхню континентального шельфу, де живуть корали, морські слимаки й губки. Це зашкодить видам, однак є природною частиною життєвого циклу, кажуть фахівці.

У 2004 році айсберг в районі моря Росса вплинув на розмноження пінгвінів і спричинив різке зростання їхньої смертності. Втім, більшість птахів і тварин Південної Джорджії уникнуть цієї долі, вважають експерти.

Дослідники Антарктиди кажуть, що лід містить величезну кількість поживних речовин, тож танення A23a може спричинити «вибух життя в океані».

«Без льоду у нас не було б цих екосистем. Вони підтримують величезну кількість видів, а також годують найбільших тварин у світі, таких як синій кит», — розповідає професор Гʼю Гріффітс.

Навколо айсберга може утворитися зелена пляма фітопланктону, яку буде видно з супутників. Це стане ознакою того, що з льоду вивільняються поживні елементи.