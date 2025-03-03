Помер Джеймс Гаррісон — донор, чия кров врятувала понад 2,4 мільйона дітей

В Австралії помер 88-річний Джеймс Гаррісон — донор, чия кров врятувала понад 2,4 мільйона дітей.

Про це пише ВВС.

Джеймс Гаррісон став донором у 1954 році, щойно досяг повноліття. Так він вирішив ще в 14 років — після того, як йому зробили переливання крові під час серйозної операції на грудній клітці.

Через кілька років у його крові виявили рідкісний імуноглобулін (anti-D), який використовують для створення особливої сироватки. Її вводять вагітним з негативним резус-фактором, щоб не допустити резус-конфлікту матері та дитини.

Інʼєкція цієї сироватки попереджає розвиток гемолітичної хвороби плода та новонародженого. Під час резус-конфлікту імунна система вагітної жінки сприймає компоненти крові ембріона як чужорідне тіло і виробляє антитіла, що його атакують. Це може серйозно нашкодити здоровʼю дитини, спричинити серйозну анемію, серцеву недостатність і навіть смерть.

Поки в середині 1960-х років вчені не розробили цих ліків, кожне друге немовля із гемолітичною хворобою плода помирало.

Джеймс Гаррісон у 1992 році. Тут він здає кров у 537-й раз. Getty Images

Досі невідомо, чому кров Гаррісона була так насичена цими імуноглобулінами. Деякі дослідники припускають, що це повʼязано з переливанням крові, яке йому зробили в підлітковому віці.

За своє життя Гаррісон здав кров 1 173 рази і врятував понад 2,4 мільйона немовлят. В Австралії його прозвали «людиною із золотою рукою». Таких донорів в Австралії трохи менше ніж 200, вони допомагають близько 45 тисячам матерів та їхнім дітям щорічно.

Гаррісон продовжував здавати кров кожні два тижні доти, доки йому не виповнився 81 рік. У 2005 році він встановив світовий рекорд за кількістю пожертвуваної плазми — і доки 2022 року цей рекорд не побив чоловік зі США, залишався найщедрішим донором у світі. Він помер уві сні 17 лютого 2025 року, але про його смерть родина повідомила тільки 3 березня.