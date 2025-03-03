Учені наблизилися до розгадки, чому мʼясоїдні панди перейшли на бамбук

Виявилося, що молекули РНК бамбука вплинули на роботу генів панд. Механізм міг змусити цих хижих тварин змінити дієту.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Frontiers in Veterinary Science.

Фахівці проаналізували зразки крові семи великих панд різного віку й статі. Виділені з біоматеріалу тварин молекули мікроРНК зіставили з мікроРНК зразків бамбука, який панди їли. Рослинні молекули розглянули за допомогою біоінформаційних інструментів, щоб визначити, які гени в організмі ведмедів вони регулюють.

Бамбук вплинув на ген TAS2R3, що відіграє роль у відчутті смаку. В результаті панди стали чутливішими до гіркоти. Вчені припускають, що завдяки цьому тварини навчилися виявляти токсини в бамбуку та харчуватися безпечніше.

МікроРНК рослини вплинули й на гени, повʼязані з нюхом. Тепер це дозволяє ведмедям обирати найсвіжіший бамбук. А завдяки впливу молекул на метаболічні шляхи панди, вірогідно, ефективніше виробляють енергію попри те, що рослина бідна на поживні речовини.