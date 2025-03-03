Генштаб: Українські бійці ліквідували 1 350 військових РФ за добу

За минулу добу, 2 березня, Росія втратила 1 350 військовослужбовців убитими й пораненими і десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 11 російських танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, два засоби ППО, 61 дрон оперативно-тактичного рівня, а також 109 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 878 070 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.