Космічний корабель Blue Ghost успішно сів на Місяць. Це частина підготовки до бізнесу на супутнику

Космічний корабель Blue Ghost компанії Firefly Aerospace успішно сів на Місяць зі спеціальною доставкою для NASA — буром, вакуумом та іншими інструментами. Він запустить десять наукових експериментів. Це підготовка космічних компаній до ведення бізнесу на супутнику Землі.

Посадковий апарат Blue Ghost спустився з місячної орбіти на автопілоті, приземлившись на схилах стародавнього вулканічного купола в ударному басейні на північно-східному краю Місяця.

Завдяки вертикальній і стабільній посадці апарата Firefly стала першою приватною компанією, яка відправила космічний корабель на Місяць без аварій або падінь.

Blue Ghost уже встиг надіслати на Землю перші фотографії з поверхні.

Посадковий модуль запустили в січні 2025 року зі штату Флорида (США). Американське космічне агентство NASA заплатило Firefly Aerospace $101 мільйон за доставку потрібних йому інструментів і ще $44 мільйони за наукове й технічне обладнання на борту.

Це вже третя місія в межах комерційної програми NASA з доставки вантажів на Місяць. Її мета — стимулювати розвиток приватних компаній у цій сфері та підготувати ґрунт для майбутніх польотів астронавтів.

Серед десяти наукових експертиментів, які запустить Blue Ghost, — вивчення місячного реголіту (місячний пил), радіаційного середовища на Місяці та взаємодії між сонячним вітром і магнітосферою Землі. На космічному кораблі також запрацює лазерний рефлектор, який допоможе вченим виміряти відстань Земля — Місяць.